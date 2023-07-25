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تعقيباً على اغتيال 3 مقاومين في نابلس..

بيان صحفي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة

بيان صحفي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة
الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا ان "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" نعت و"بكل فخر واعتزاز" شهداء نابلس الأبطال الذين ارتقوا خلال عملية اغتيال في مدينة نابلس صباح اليوم الثلاثاء، ولأكدت ان جرائم الاحتلال لن تمر دون رد. 

العالم - فلسطين المحتلة

وأضاف الزميل حسام زيدان، الجبهة قالت في بيان صحفي صدر عن مكتبها الاعلامي، "إن إقدام العدو الصهيوني على عملية الاغتيال الجبانة لثلة من المقاومة في نابلس هي حماقة سيدفع ثمنها غالياً بمزيد من عمليات اطلاق النار والعبوات المتفجرة التي تستهدف العدو ومستوطنيه".

وجاء في بيان الجبهة الصحفي: "نؤكد ان استمرار الاحتلال باجتياحاته المتواصلة لمدننا وقرانا ومخيماتنا بالضفة المحتلة وإرهاب الآمنين لن يحقق له الأمن والأمان بل إن الدم الطاهر الذي ينزف كل يوم سيشعل لهيب المواجهة وسيزيد من عزمنا واصرارنا على مواصلة درب الكفاح والنضال حتى تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني.

وختمت الجبهة بيانها الصحفي بتأكيدها على تجديد "الدعوة لأبناء شعبنا الأبطال، بتصعيد المقاومة بوجه الاحتلال على كل الساحات والميادين، ولنشعلها ثورة في وجه الاحتلال ومستوطنيه"، و"وإنها لثورة حتى تحرير الأرض والإنسان".

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