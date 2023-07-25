الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣
١٠:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الوصول الى خيوط مهمة حول مرتكبي الاعتداء الارهابي الاخير جنوب شرق ايران

الوصول الى خيوط مهمة حول مرتكبي الاعتداء الارهابي الاخير جنوب شرق ايران
الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

اعلن القائد العام لقوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد احمد رضا رادان عن الوصول الى خيوط مهمة حول مرتكبي الاعتداء الارهابي الاخير في الطريق بين مدينتي خاش وتفتان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران، والذي ادى الى استشهاد 4 عناصر من شرطة الطرق.

العالم - ايران

وقال العميد رادان في تصريحه، صباح اليوم الثلاثاء، على هامش زيارته لمركز الشرطة 16 في زاهدان مركز المحافظة: من الطبيعي ان هنالك صراعا دائما بين الحق والباطل في الجهاد ومحاربة الاعمال الشريرة، وكل من يريد التعدي سيعاقب على أفعاله، مثلما تم القضاء في نفس اليوم على مرتكبي حادث الاعتداء على مركز الشرطة 16 (قبل فترة).

وأضاف: ان كل جهود زملائنا في شرطة الطرق والمرور منصبة على خلق الانضباط المروري لمنع وقوع إصابات على الطرق، وقد تم الوصول الى خيوط مهمة حول مرتكبي حادث الاعتداء الإرهابي ضد شرطة الطرق وسيتم بالتأكيد معاقبتهم على أفعالهم.

وتابع: نعد المواطنين بأن كل من يخالف القانون سيتم التصدي له بحزم وفق القانون.

روابط ذات صلة

 القبض على عناصر خلية إرهابية صهيونية + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تحليق مكثف لطيران الجيش السوداني بسماء الخرطوم والدعم السريع يرد

في ريف دمشق.. شاهد بالصور.. اصابة مدنيين اثنين بانفجار مفخخة بمنطقة السيدة زينب (ع)

مشاركة الشاعر كمال سحيم في أمسية شعر القدس بحضور الإمام الخامنئي

شاهد.. قوات اسرائيلية ترتکب جريمة حرب في نابلس

كلمة الإمام الخامنئي التي وجّهها باللغة العربيّة إلى الشباب العرب

الأمم المتحدة تبدأ سحب النفط من الناقلة "صافر" قرب اليمن