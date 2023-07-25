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سوريا تطالب المجتمع الدولي وضع حد لاعتداءات الاحتلال على أراضيها

سوريا تطالب المجتمع الدولي وضع حد لاعتداءات الاحتلال على أراضيها
الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

طالبت سوريا المجتمع الدولي بالتحرك بجدية لوضع حد لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على أراضيها وإلزامه بالقوانين الدولية.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية لوكالة سانا اليوم: في إطار انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، شن العدو الصهيوني عدواناً على بعض النقاط التابعة لقوى الأمن الداخلي في بلدة القحطانية بالقنيطرة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون أي إصابات بشرية.

وأضاف المصدر: إن هذا العدوان السافر انتهاك صارخ لاتفاقية فصل القوات، واعتداء خطير على الشرعية الدولية، ودليل جديد على صلف العدو ومحاولاته إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، ومن الواجب على المجتمع الدولي التحرك بكل جدية لوضع حد لهذه الاعتداءات، وإلزام العدو الصهيوني بالقوانين الدولية.

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