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إجتماع ثلاثي 'روسي أذربيجاني أرميني' لبحث مستجدات 'قره باغ' في موسكو

إجتماع ثلاثي 'روسي أذربيجاني أرميني' لبحث مستجدات 'قره باغ' في موسكو
الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

عقد وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا، الثلاثاء، اجتماعا في العاصمة الروسية موسكو لبحث المستجدات في مسألة قره باغ، وتطبيع العلاقات بين باكو ويريفان.

العالم - روسيا

واجتمع وزراء خارجية أذربيجان جيهون بيرموف، وأرمينيا أرارات ميرزويان، وروسيا سيرغي لافروف في مبنى وزارة الخارجية.

وأشار لافروف في كلمته إلى عقده لقاء ثنائيا مع نظيريه الأذربيجاني والأرميني.

وأكد على أنّ بلاده مع احترام وتطبيق كافة الاتفاقات التي وقع عليها قادرة روسيا وأذربيجان وأرمينيا.

وشدد على إيلاء روسيا أهمية كبيرة لتحقيق السلام في منطقة جنوب القوقاز.

وكان وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا التقيا بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في امريكا مطلع مايو/أيار الماضي، أعقبه اجتماع ثلاثي مع لافروف في 19 من الشهر ذاته، ثم لقاء آخر مع بلينكن بين 27 و29 يونيو/حزيران الماضي

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما توصلت أذربيجان وأرمينيا برعاية روسية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة في الإقليم.

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إجتماع ثلاثي 'روسي أذربيجاني أرميني' لبحث مستجدات 'قره باغ' في موسكو