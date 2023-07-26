وزير الدفاع البوليفي: نرغب في إستخدام المسيرات الإيرانية لحماية حدودنا

العالم - ایران

ووصف وزير الدفاع البوليفي زيارته لايران بأنها ايجابية واضاف بأن هناك هواجس في بوليفيا حول تهريب المخدرات والبضائع ومراقبة الحدود ونحن نطلب مساعدة ايران في هذا المجال، كما نتطلع الى اطلاق تعاون بين البلدين في المجال الجامعي بمشاركة الجامعة العسكرية في بوليفيا.

وأضاف المسؤول البوليفي:" أشكر كافة الجامعات والصروح الجامعية التي عرضت، وبرحابة الصدر، قدراتها علينا، ونحن مندهشون من تطور ايران، ومتفائلون جدا بنتائج هذه الزيارة ونأمل في ان تشكل بداية للتعاون الواسع في مختلف المجالات".

وقال وزير الدفاع البوليفي بعد يوم من طلب الأرجنتين معلومات عن الاتفاقية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبلاده: "ان بوليفيا مهتمة بالحصول على تكنولوجيا الطائرات بدون طيار الإيرانية لحماية حدودها ومكافحة تهريب المخدرات".

وقد رفض إدموندو نوبيو المخاوف بشأن هذه الاتفاقية ووصفها بـ "المبالغة"، مضيفا: "ان هذه المخاوف تأتي من مشرع أرجنتيني وأعرف أن لها جذور إسرائيلية".

يذكر ان وزارة الخارجية الأرجنتينية أرسلت مذكرة إلى السفارة البوليفية في بوينس آيرس وطلبت الحصول على معلومات حول الاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة نوبيو الأخيرة إلى طهران.

هذا و وقع وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا آشتياني، ونظيره البوليفي إدموندو نوبيو أغيلار، قبل عدة أيام، مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين في طهران.