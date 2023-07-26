النيجر.. الحرس الرئاسي يحتجز رئيس البلاد في قصره

العالم - أفريقيا

وأكدت الرئاسة أن الجيش لا يدعم تحركات عناصر الحرس الرئاسي المناهضة للرئيس بازوم وجاهز لمهاجمتهم.

ووفقا للأنباء حاصر جنود الحرس الرئاسي مكتب بازوم ومقر إقامته، ولا يزال الوضع هادئا في منطقة القصر الرئاسي، ولم يسمع إطلاق للنار.

وأفادت صحيفة "جون أفريك"، نقلا عن مصدر عسكري إقليمي، بأن الرئيس محتجز من قبل جنود متمردين.

وقال مصدر آخر أن بازوم "آمن وبصحة جيدة" ويتفاوض مع الجيش.

ووفقا للمعلومات الأولية فإن زعيم المجموعة التي تحاصر القصر هو قائد الحرس الرئاسي، اللواء عمر تشياني.

وذكرت صحيفة "موند" نقلا عن مصدر مقرب من الرئيس أن "الأمر لا يتعلق بانقلاب"، ولكن الوضع متوتر بسبب بعض "المشاكل مع الحرس الرئاسي".

تجدر الإشارة إلى أن بازوم تم انتخابه رئيسا عام 2021 ويعتبر حليفا وثيقا لفرنسا.