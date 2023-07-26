الرئيس رئيسي لم يتخذ قرارا بعد حول استقالة وزير الرياضة

العالم- ايران

وقال بهادري جهرمي في تصريحه اليوم الاربعاء على هامش اجتماع الحكومة بشأن استقالة وزير الرياضة والشباب: إن استقالة وزير الرياضة والشباب السيد حميد سجادي قدمت إلى رئيس الجمهورية منذ عدة أيام ، لكنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأنها لغاية الان.

واضاف: بعد حادث المروحية (في محافظة كرمان قبل فترة)، وبسبب المضاعفات وحقيقة أن الوزير سجادي يحتاج إلى مزيد من الراحة وعمليات جراحية أخرى ، فقد قدم استقالته إلى رئيس الجمهورية عدة مرات.

وفي جانب اخر من تصريحه قال متحدث الحكومة: إن أسعار السيارات والوحدات السكنية شهدت هذا العام انخفاضًا مقبولاً.

وأضاف: النتائج الإجمالية لإحصائيات تقرير مركز الإحصاء الإيراني في مجال ضبط أسعار السلع كانت مقبولة بشكل عام. تتم مراجعة معدلات التضخم بشكل موضوعي وأسبوعي.

وقال بهادري جهرمي: قدم وزير الاقتصاد والمالية اليوم تقريراً جيداً عن التقدم المحرز في إعداد الأطلس الاستثماري الإيراني للحكومة ، أوضح فيه فرص الاستثمار بشان حدود وثغرات القوانين وكافة جوانب الموضوع لاختيار الاستثمار في البلاد ، ونأمل أن يتم الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: كما تم عرض تقرير المؤشرات الكلية لمركز الإحصاء الإيراني ، خاصة معدل التضخم ، مما يدل على أنها مقبولة في مجال ضبط أسعار السلع ، لكنها لم ترق الى توقعات الحكومة في بعض السلع المحددة، والتي تم فحص كل حالة على حدة ، وتم تكليف الوزراء المعنيين بمهمة المتابعة. الخطة الثابتة للحكومة هذا العام هي فحص معدل التضخم بطريقة خاصة في مختلف القضايا.

وقال بهادري جهرمي: بحسب هذا التقرير ، فإن معدل اسعار السيارات والوحدات السكنية كان له منحدر تنازلي مقبول منذ بداية هذا العام ، وهو ما يجب أن يكون له تأثير على الإيجارات على المدى الطويل.