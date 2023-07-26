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متحدث الحكومة علي بهادري جهرمي..

الرئيس رئيسي لم يتخذ قرارا بعد حول استقالة وزير الرياضة

الرئيس رئيسي لم يتخذ قرارا بعد حول استقالة وزير الرياضة
الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي بان رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي تلقى قبل عدة ايام استقالة وزير الرياضة والشباب حميد سجادي لكنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأنها لغاية الان.

العالم- ايران

وقال بهادري جهرمي في تصريحه اليوم الاربعاء على هامش اجتماع الحكومة بشأن استقالة وزير الرياضة والشباب: إن استقالة وزير الرياضة والشباب السيد حميد سجادي قدمت إلى رئيس الجمهورية منذ عدة أيام ، لكنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأنها لغاية الان.

واضاف: بعد حادث المروحية (في محافظة كرمان قبل فترة)، وبسبب المضاعفات وحقيقة أن الوزير سجادي يحتاج إلى مزيد من الراحة وعمليات جراحية أخرى ، فقد قدم استقالته إلى رئيس الجمهورية عدة مرات.

وفي جانب اخر من تصريحه قال متحدث الحكومة: إن أسعار السيارات والوحدات السكنية شهدت هذا العام انخفاضًا مقبولاً.

وأضاف: النتائج الإجمالية لإحصائيات تقرير مركز الإحصاء الإيراني في مجال ضبط أسعار السلع كانت مقبولة بشكل عام. تتم مراجعة معدلات التضخم بشكل موضوعي وأسبوعي.

وقال بهادري جهرمي: قدم وزير الاقتصاد والمالية اليوم تقريراً جيداً عن التقدم المحرز في إعداد الأطلس الاستثماري الإيراني للحكومة ، أوضح فيه فرص الاستثمار بشان حدود وثغرات القوانين وكافة جوانب الموضوع لاختيار الاستثمار في البلاد ، ونأمل أن يتم الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: كما تم عرض تقرير المؤشرات الكلية لمركز الإحصاء الإيراني ، خاصة معدل التضخم ، مما يدل على أنها مقبولة في مجال ضبط أسعار السلع ، لكنها لم ترق الى توقعات الحكومة في بعض السلع المحددة، والتي تم فحص كل حالة على حدة ، وتم تكليف الوزراء المعنيين بمهمة المتابعة. الخطة الثابتة للحكومة هذا العام هي فحص معدل التضخم بطريقة خاصة في مختلف القضايا.

وقال بهادري جهرمي: بحسب هذا التقرير ، فإن معدل اسعار السيارات والوحدات السكنية كان له منحدر تنازلي مقبول منذ بداية هذا العام ، وهو ما يجب أن يكون له تأثير على الإيجارات على المدى الطويل.

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