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السيطرة على نيران ريف اللاذقية غربي سوريا

السيطرة على نيران ريف اللاذقية غربي سوريا
الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد محافظ اللاذقية عامر إسماعيل هلال سيطرة فرق الإطفاء على عدة محاور اشتعلت فيها النيران في ريف اللاذقية ودخولها في مرحلة التبريد، مع تعزيز الجهود على محور قرى الملك وبيت حليبية والكواسر التي اتسعت رقعتها ظهر اليوم، بفعل الظروف الجوية.

العالم - سوريا

وأشار هلال إلى أن دائرة الحراج والدفاع المدني إلى جانب عناصر من وحدات الجيش السوري تتعامل مع الحرائق على محور ربيعة التي تعد منطقة تماس مع التنظيمات الإرهابية، موضحاً أنه بالتزامن مع عمل فرق الإطفاء على الأرض للسيطرة على الحرائق، يتم التنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسات والجمعيات الأهلية لتأمين متطلبات العمال من مياه وطعام وعصائر ولا سيما أن العمل مستمر منذ يومين ودون توقف على معظم المحاور.

ونوه هلال بالجهود المكثفة والمتواصلة لفرق منظومات الإطفاء للسيطرة على الحرائق لليوم الثاني على التوالي مع المؤازرة التي تقدمها الحوامات التابعة للجيش العربي السوري والقوات الروسية الصديقة وفرق الإطفاء التي وصلت من عدة محافظات. كما لفت إلى الاستنفار التام لطواقم الإسعاف ومشافي مديرية الصحة، مع نشر سيارات الإسعاف وتوزيعها على محاور العمل إلى جانب فرق الهلال الأحمر العربي السوري، لتقديم الإسعافات الأولية في حال وقوع إصابات.

وبين المحافظ أن جميع المؤسسات العامة التي تتواجد فيها آليات هندسية وصهاريج حركت آلياتها مباشرة باتجاه مواقع الحرائق للاستفادة منها، سواء بعزل النيران أو بتغذية آليات الإطفاء.

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السيطرة على نيران ريف اللاذقية غربي سوريا

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