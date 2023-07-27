مراسم إحياء ذكرى عاشوراء تبلغ ذروتها في الـ10 من محرّم الحرام

العالم - خاص بالعالم

المآتم ومجالس العزاء التي تقام بالمناسبة استمدت جذورها من السنة النبوية الشريفة وعترة أهل البيت عليهم السلام؛ حيث شرّعت لمظلومية أبي عبد الله وصحبه الأبرار من البكاء والجزع ما لم تشرّع لغيره.

فكان أن جرت العادة بإقامة الشعائر الحسينية في مختلف الأشكال والصور من بداية شهر محرم إلى اليوم العاشر وتمتد بعد ذلك حتى نهاية شهر صفر.

الإستعدادات جارية على قدم وساق في العراق لإحياء المناسبة بشكل جيد حيث أعلن الحشد الشعبي عن تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام.



الدوائر الخدمية والصحية في كربلاء المقدسة أعلنت أيضاً الإستنفار لاستقبال زوار الإمام الحسين (ع) يوم العاشر من محرم

المراسم العاشورائية لم تقام بسلاسة في جميع دول العالم الإسلامي ففي أفغانستان قامت حكومة طالبان بفرض بعض القيود على المشاركين في المراسم ما دفع بمجلس العلماء الشيعي الباكستاني استنكار ذلك.

وقال الأمين العام لمجلس العلماء الشيعي الباكستاني / العلامة شبير حسن مايثمي:"نشدد على ضرورة أن تتوقف حكومة طالبان عن ممارساتها التي تضايق المعزين والمشاركين في إحياء عاشوراء فلا يمكننا أن نبقى صامتين حول هذا الموضوع".



وفي سوريا تحدى أهالي بلدتي نبل والزهراء شمال البلاد الإرهاب وأحيوا المناسبة بطقوس وشعائر رغم التهديدات المستمرة من المسلحين المتواجدين في المنطقة.

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