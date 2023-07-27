بوتين يتعهد بتقديم آلاف الأطنان من الحبوب مجانا لـ6 دول أفريقية

العالم - خاص بالعالم

وخلال القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبورغ، أكد بوتين ان بلاده ستقدم عشرات آلاف الأطنان من الحبوب في غضون شهور رغم العقوبات الغربية التي قال إنها جعلت من الصعب على موسكو تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:"سنكون جاهزين لتزويد بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا بما بين 25 و50 ألف طن من الحبوب المجانية لكل دولة في الشهور الثلاثة أو الأربعة المقبلة".

موسكو انسحبت من اتفاق الحبوب لأنه لم يتم الوفاء بأي من الوعود بشأن تسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.



وأبلغ بوتين المشاركين في القمة أن أكثر من سبعين بالمئة من الحبوب الأوكرانية التي صُدرت بموجب الاتفاق ذهبت لدول ذات دخل مرتفع بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي مشيرا الى أن دولا فقيرة مثل السودان تلقت أقل من ثلاثة بالمئة من الشحنات.

وكشف الرئيس الروسي أن بلاده على أهبة الاستعداد لتحل صادراتها محل صادرات الحبوب الأوكرانية إلى أفريقيا على الصعيدين التجاري والخاص بالمساعدات وكذلك الوفاء بدور موسكو المحوري في الأمن الغذائي العالمي.

رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جزر القمر غزالي عثماني من جانبه حذرَ من أنّ العالمَ يقفُ على حافةِ الانهيار، مؤكداً أنّه يحقُّ لأفريقيا المشاركةَ الفاعلة في اتخاذِ القراراتِ الدولية .



وقال غزالي العثماني، رئيس جزر القمر، ويرأس الاتحاد الأفريقي حاليًا:"روسيا شريك استراتيجي لأفريقيا مع مساهمة كبيرة في الحد من انعدام الأمن الغذائي. فهي تزود قارتنا بـ 30٪ من إمدادات الحبوب لكن مع الأزمة الأوكرانية مستقبل هذه الشراكة سيتعرض للخطر لذلك يجب أن يكون هناك اتفاق ممكن لمحاولة إنقاذ آلاف الأشخاص الذين يعتمدون على هذه الواردات".



واثر التصريحات والمواقف التي صدرت عن القمة الروسية الافريقية أعلن الأمين العام للأمم انطونيو غوتيريش مواصلة العمل على محاولة إعادة اتفاق الحبوب في البحر الأسود معتبرا أن ما وصفه حفنة منح لبعض الدول لن تعالج التأثير الكبير لإنهاء الاتفاق.



وقال الأمين العام للأمم انطونيو غوتيريش:"lن الواضح أنه عند إخراج ملايين وملايين الأطنان من الحبوب من السوق سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.'لذلك ليس من خلال حفنة من التبرعات لبعض البلدان سيتم تصحيح التأثير الدراماتيكي الذي يؤثر على الجميع في كل مكان".

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