وعود روسية للقادة الأفارقة ومساع لتشكيل عالم متعدد الأقطاب

العالم - خاص بالعالم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفت الى ان السبب الحقيقي لارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم، يعود ليس لأزمة أوكرانيا وإنما لسياسات غير محسوبة في مجال الطاقة اعتمدها الغرب.

وقال فلاديمير بوتين الرئيس الروسي:"لقد لجأوا في الطاقة إلى موارد صديقة للبيئة بسياسة غير مدروسة.. خطأ وراء آخر وهو ما قلب الأمور رأسا على عقب في سوق الأسمدة وسوق الطاقة، وهذا هو السبب في ارتفاع الأسعار في جميع المجالات، والذي ظهر حتى قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية".



وعلى هامش القمة ،يقول متابعون ،ان روسيا تعد من أكبر موردي السلاح في المنطقة، ولا يقتصر الوجود الروسي في أفريقيا على صفقات التسليح فحسب، إذ إن لديها مجموعة فاغنر التي تقول إنها تعمل على نشر الأمن ومحاربة الإرهاب، وإن وجودها بالقارة مرتبط برغبة الحكومات هناك.

مصادر روسية متابعة ترى ان قمة سان بطرسبوغ، تأتي في موازاة سعي القارة الإفريقية المتزايد ايجاد شركاء موثوقين في مختلف القارات وبمختلف المجالات، وذلك للاستفادة من تجارب الآخرين.

وتأتي القمة في وقت انهارت فيه اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الاسود والتي رأت فيها موسكو انها لم تلبي شروطها وبالتالي فإن الدور الروسي المأمول من وراء تلك القمة ،ايجاد بدائل دولية عن المسارات الغربية لرفد دول افريقية بالحبوب والخروج من دائرة الهيمنة الغربية الاميركية.



وفي الدوائر السياسية الغربية يعتقد كثيرون ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلعب بورقة إفريقيا الخطرة بحسب تعبيرهم، للالتفاف على التواجد الغربي في إفريقيا والالتفاف على عقوباته.

اضافة الى اعلان موسكو الصريح تأييدها ضم الاتحاد الإفريقي إلى عمل المنظمات الدولية وأن يصبح الاتحاد عضواً كامل العضوية بمجموعة العشرين في سبتمبر من هذا العام.

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