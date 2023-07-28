حي الزينبية في اسطنبول يتشح بالسواد في إحياء مراسم عاشوراء

العالم - خاص بالعالم

هكذا هو المشهد في حي الزينبية في اسطنبول ، يتوشح الحي بالسواد وآلاف المواطنين الأتراك ومن جاليات عربية واسلامية يحتشدون ضمن فعاليات ذكرى استشهاد الامام الحسين(ع)، مشاهد العزاء حضرت هنا وسط التأكيد على السير على نهج الامام الشهيد واستلهام افكاره في الثورة.

وقال يونس يلديز مواطن تركي:"اليوم هو ذكرى استشهاد الامام الحسين وشهداء كربلاء، نحن جئنا لنحيي ذكرى حفيد الرسوم الاعظم، نحن هنا في الزينبية في اسطنبول جئنا لنحيي مراسم الشهداء.

المراسم العاشورائية في اسطنبول أظهرت الحرص على إحياء مشاهد ثورة الإمام الحسين (ع) واستلهام الفكرة ممزوجة بالعاطفة الصادقة، رُفعت الرايات الحسينية ورددت الشعارات، شعارت تستذكر قيم كربلاء وتحث على السير على نهج الثورة على الظالمين.

وقال حسيب الجعبري مواطن باكستاني مقيم في تركيا:"هناك من يعتقد ان الاسلام يموت لكن الاسلام لايموت وعندما نحيي حميعا ذكرى كربلاء نثبت للجميع ان الاسلام ينتصر، اليوم يوم الجمعة وتزامنت مع ذكرى الحسين ، عشنا ظروف واجواء دينية تتجلى فيها عظمة الاسلام والمسلمين".

وقالت جولار مواطنة اذربجانية مقيمة في تركيا:"السبب لمجيئي الى هنا هم الشهداء الذين استشهدوا في كربلاء ومحبة ال البيت لهذا السبب انا هنا ، ولأجل كل اخواننا الموجودين في كل انحاء العالم المظلومين، جئنا لندعو الله ان يفك كربهم وينتصرو ا على الظلم".

الهيئات والمؤسسات الدينية والثقافية هنا حرصت على تهيئة شؤون استضافة المشاركين في مراسم العزاء مع مراعاة توفير السلامة والأمان وسائر الخدمات العامة لمواكب المعزين.

الحشود التي تجمعت هنا في حي الزينبية في اسطنبول ضمن فعاليات احياء عاشوراء جاءت لتجدد مشاعر العزاء باستشهاد الامام الحسين ، وتأكيدا على ضرورة السير على نهج أمير المؤمنين في مواجهة الظلم والطغيان.

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