الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣
٠٤:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

حي الزينبية في اسطنبول يتشح بالسواد في إحياء مراسم عاشوراء

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

أحيا آلاف الأتراك مراسم عاشوراء  بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين(ع) و72 من أهل بيته وأصحابه، وفق التقويم الهجري، واجتمع الآلاف في حي الزينبية باسطنبول، لاحياء المراسم التي تقام كل عام في اليوم الـ10 من شهر محرم، حدادا على سيدنا الحسين(ع) وأصحابه الذين استشهدوا في واقعة كربلاء. 

العالم - خاص بالعالم

هكذا هو المشهد في حي الزينبية في اسطنبول ، يتوشح الحي بالسواد وآلاف المواطنين الأتراك ومن جاليات عربية واسلامية يحتشدون ضمن فعاليات ذكرى استشهاد الامام الحسين(ع)، مشاهد العزاء حضرت هنا وسط التأكيد على السير على نهج الامام الشهيد واستلهام افكاره في الثورة.

وقال يونس يلديز مواطن تركي:"اليوم هو ذكرى استشهاد الامام الحسين وشهداء كربلاء، نحن جئنا لنحيي ذكرى حفيد الرسوم الاعظم، نحن هنا في الزينبية في اسطنبول جئنا لنحيي مراسم الشهداء.

المراسم العاشورائية في اسطنبول أظهرت الحرص على إحياء مشاهد ثورة الإمام الحسين (ع) واستلهام الفكرة ممزوجة بالعاطفة الصادقة، رُفعت الرايات الحسينية ورددت الشعارات، شعارت تستذكر قيم كربلاء وتحث على السير على نهج الثورة على الظالمين.

وقال حسيب الجعبري مواطن باكستاني مقيم في تركيا:"هناك من يعتقد ان الاسلام يموت لكن الاسلام لايموت وعندما نحيي حميعا ذكرى كربلاء نثبت للجميع ان الاسلام ينتصر، اليوم يوم الجمعة وتزامنت مع ذكرى الحسين ، عشنا ظروف واجواء دينية تتجلى فيها عظمة الاسلام والمسلمين".

وقالت جولار مواطنة اذربجانية مقيمة في تركيا:"السبب لمجيئي الى هنا هم الشهداء الذين استشهدوا في كربلاء ومحبة ال البيت لهذا السبب انا هنا ، ولأجل كل اخواننا الموجودين في كل انحاء العالم المظلومين، جئنا لندعو الله ان يفك كربهم وينتصرو ا على الظلم".

الهيئات والمؤسسات الدينية والثقافية هنا حرصت على تهيئة شؤون استضافة المشاركين في مراسم العزاء مع مراعاة توفير السلامة والأمان وسائر الخدمات العامة لمواكب المعزين.

الحشود التي تجمعت هنا في حي الزينبية في اسطنبول ضمن فعاليات احياء عاشوراء جاءت لتجدد مشاعر العزاء باستشهاد الامام الحسين ، وتأكيدا على ضرورة السير على نهج أمير المؤمنين في مواجهة الظلم والطغيان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

الرئيس الايراني يحضر مراسم عزاء بين حشود المصلين بمصلى جامعة طهران

شاهد.. مراسم قراءة خطبة عاشوراء في الحرم الرضوي الشريف

المفتي حسن شريفة: عاشوراء مدرسة للانسانية جمعاء

مراسل العالم يكشف تفاصيل احياء مراسم عاشوراء في كربلاء المقدسة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قطر تعلن عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار إلى أوكرانيا

إخماد 3 حرائق منفصلة في القنجرة والسخابة وزاما بريف اللاذقية

بريطانيا تخطط لإيواء مهاجرين في خيام حال تفاقم أعدادهم

بالفيديو.. وعود روسية للقادة الأفارقة ومساع لتشكيل عالم متعدد الأقطاب

بالفيديو.. حي الزينبية في اسطنبول يتشح بالسواد في إحياء مراسم عاشوراء

استوديو بيروت... أزمة حاكمية مصرف لبنان ومآل الأزمة الإقتصادية