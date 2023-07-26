عبد السلام: حَجب إعلام اليمن الوطني يثبت فشل آلة العدوان العسكرية والسياسية

العالم - اليمن

عبد السلام شدّد على أنّ "من يعمد إلى مثل هذه القرارات هو من عجز في مواجهة الميدان، وفشل في مواجهة الإعلام بالإعلام، والحرب العسكرية بالحرب العسكرية".

ولفت إلى أن "اللجوء إلى هذا النوع من أدوات الضغط يدل على الفشل في مواجهة الحقيقة"، مضيفاً أن "من يرتكب الجرائم الإنسانية البشعة والذي يحاصر الشعب اليمني ويقتل أطفاله هو من يعمد إلى مثل هذا الأسلوب الهمجي والفاشل، والذي لا يعبّر إلا عن مستوى الهزيمة الذي وصل إليه هؤلاء".

وفي سؤال الميادين نت عن توقيت هذه الخطوة خاصة أن هناك عدّة مؤشرات تشير إلى أن الأمور تتجه نحو ترسيخ الحلّ السياسي، شدد عبد السلام على أنّ "التوقيت لا يُنبئ بنوايا باتجاه نحو السلام، أو الاستفادة من الهدنة وخفض التصعيد القائم بقدر ما يثبت أن هؤلاء ما زالوا في خندق الاعتداء وممارسة الظلم والغطرسة، واستمرار الحصار بحق الشعب اليمني".

وأكد أنّ هذه الخطوة تعدّ "مؤشراً سلبياً لا يُنبئ عن نوايا إيجابية في اتجاه السلام ومحاولة طيّ الصفحة المؤلمة التي حصلت للشعب اليمني في السنوات الماضية".

واضاف عبد السلام أنّ "الإعلام المساند للشعب اليمني له دور إيجابي في مختلف المحطات التي مضت وفي مرحلتنا الحالية، نتيجة ما أدّاه ويؤديه من دور مساند على المستوى الأخلاقي والإنساني والمعنوي".