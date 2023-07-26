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غوتيريش تحدث مع رئيس النجير المحتجز وأعرب له عن دعمه

غوتيريش تحدث مع رئيس النجير المحتجز وأعرب له عن دعمه
الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

تواصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، مع رئيس النيجر، محمد بازوم، حيث أعرب له عن دعمه وتضامنه معه.

العالم-افريقيا

وكتب المتحدث باسم غوتيريش عبر "تويتر": "تحدث الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، مساء، مع رئيس النيجر، محمد بازوم، وأعرب عن دعمه له وتضامنه الكامل معه".

ودان غوتيريش "جميع الجهود المبذولة للاستيلاء على السلطة في النيجر بالقوة، بهدف تقويض الحكم الديمقراطي والسلام والاستقرار في البلاد".

وأعلنت مصادر في إدارة رئاسة النيجر أن الحرس الرئاسي يحاصر قصر الرئيس بازوم، في العاصمة نيامي ويحتجزه بداخله.

وأكدت الرئاسة أن الجيش لا يدعم تحركات عناصر الحرس الرئاسي المناهضة للرئيس بازوم، وأنه جاهز لمهاجمتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن بازوم انتخب رئيسا في عام 2021، حيث يعتبر حليفا وثيقا لفرنسا.

وأعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية، جوزيب بوريل، أن الاتحاد يدين "أي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر"، حيث يحتجز عناصر الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم.

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