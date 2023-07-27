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القبض على 4 إرهابيين بعصابات داعش في نينوى

القبض على 4 إرهابيين بعصابات داعش في نينوى
الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الخميس، القبض على 4 إرهابيين بعصابات داعش في نينوى.

العالم- العراق

وذكر بيان للاستخبارات تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بمتابعة وملاحقة اخر ماتبقى من فلول داعش والقبض عليهم ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على 4 مطلوبين كانوا ينتمون إلى عصابات داعش الارهابي".

واضاف: "من خلال تدقيق البيانات توفرت لدينا وثائق تدين المطلوبين بانتمائهم الى مايسمى بـ ( فرقة نهاوند وديوان الجند والمعسكرات العامة ) ضمن عصابات داعش الارهابي".

وتابع انه"تم تدوين اقوالهم واعترفوا صراحة بانتمائهم الى هذه المسميات الاجرامية، كما احيلوا للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

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