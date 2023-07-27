تصدع المؤسسة العسكرية الاسرائيلية؛ کرة ثلج تتدحرج

العالم - خاص بالعالم

وقال د. اللداوي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان "كيان الاحتلال الاسرائيلي قام علی ثلاثة أعمدة هي الاستيطان والجيش والحلفاء واليوم بدأت جميع هذه الأعمدة تهتز الا ان عمود الجيش أصبح أكثر اهتزازاً".

وأكد أهمية تصدع المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال موضحاً ان كيان الاحتلال يعتبر جيشاً أقيمت له دولة.

وأشار الی ان الحديث في كيان الاحتلال يدور عن فرار قوات احتياط عن الخدمة ولم يتحدثوا بعد عن الضباط والجنود الذين يخدمون الخدمة النظامية. لكن الايام القادمة ستكشف عن ذلك.

وأوضح ان هذه الأزمة تعتبر كرة ثلج مدحرجة تكبر يوماً بعد يوم وقد نسمع في الايام القليلة القادمة عن انسحاب كبار الضباط العسكريين من الجيش، مؤكداً ان المشكلة أصبحت شخصية بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت وهو جنرال اسرائيلي يستشعر حجم الازمة التي يشعيشها الجيش الاسرائيلي.

واعتبر ان أهم ما يحدث في مجال تصدع المؤسسة العسكرية الاسرائيلية هو ترك الخدمة من قبل الطيارين الذين هم عماد الجيش الاسرائيلي.