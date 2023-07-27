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بكيرات: الانتهاكات بحق الأقصى جريمة حرب بقيادة الاحتلال

بكيرات: الانتهاكات بحق الأقصى جريمة حرب بقيادة الاحتلال
الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال نائب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس ناجح بكيرات، إن ما يجري من انتهاكات بحق الأقصى المبارك جريمة حرب ترتكبهاالعصابات الصهيونية، وهم يحاولون استغلال أعيادهم لتغيير الواقع في المسجد.

العالم- فلسطين

وأكد بكيرات، أن حكومة الاحتلال هي التي تقود مخطط التهويد، ولم يكن كما المرات السابقة التي تدعو فيها جماعات الهيكل الحكومة لتنفيذ السياسات، فهي الآن أصبحت ممثلة في الحكومة وتقود بنفسها الانتهاكات.

وأوضح أن "جماعات الهيكل تعمل بشكل مكثف في هذه المرحلة لإضفاء صورة تهويدية تساعدهم في تهويد القدس بشكل كامل، وتغيير الهوية البصرية للمدينة من خلال الاستيطان والهدم".

واستباحت مجموعات كبيرة من المستوطنين بقيادة المتطرف ابن غفير، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في ما يسمى ذكرى “خراب الهيكل”.

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