موجة احتجاجات جديدة في عدن مع تفاقم الأزمات المركبة

العالم- اليمن

ونفذ سائقو الشاحنات و"قاطرات" النقل الثقيل، وقفة احتجاجية، وسط المدينة، تنديداً برفع رسوم الجبابات والجمارك التي يفرضها المرتزقة على طول الطريق الممتد بين عدن وحضرموت.

وأكد السائقون في بيان، أنهم يجبرون على دفع مبالغ مالية تصل إلى مليوني ريال يمني يومياً، كجبايات لنقاط التفتيش التابعة للمرتزقة، مشيرين إلى أن هذا الاستغلال والتعسف يدفع التجار إلى الهروب من المناطق التي تسيطر مرتزقة.

وتأتي الاحتجاجات الجديدة، في ظل موجة نفور كبيرة للتجار من ميناء عدن، بسبب الرفع المستمر للرسوم الجمركية . كما تأتي، تزامناً مع إعلان شركة النفط ، برفع سعر جالون البنزين سعة 20 لتراً إلى 21300 ريال، في قرار كارثي جديد يضاعف من الأزمات القائمة.