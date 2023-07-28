د.أبو شريف: اقتحامات المستوطنين للأقصى رسالة تحدٍّ للعالم الإسلامي..

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم - غزة"، عن القيادي أبو شريف قوله خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن الاقتحامات لباحات الأقصى هي استكمال للمشروع الصهيوني الذي تضعه حكومة نتنياهو على رأس أولوياتها وهو تهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك وبسط سيطرته وسيادته".

وأضاف: "المطلوب اليوم من شعبنا الفلسطيني أمام مشاريع العدو الصهيوني بحق الأقصى والقدس وفي ظل تجاهل العالم للمشاريع التهويدية التي يخطط لها الاحتلال، جمع أحرار العالم للتصدي لمشاريع الصهيونية الفاشية والاتفاق على برنامج نضالي موحد هدفه إفشال برنامج الحكومة الصهيونية سواء التهويد أو الضم للأراضي الفلسطينية".

وبشأن تهديدات العدو بتكرار عدوانه على جنين، قال أبو شريف:" بالنسبة للكيان الصهيوني ما يجري في الضفة الغربية امر في غاية الخطورة حيث تتمدد المقاومة وتتجذر وتلقى مزيد من التأييد والاحتضان الشعبي في ظل مشروع الحكومة الحالية التي تريد ان تتخلص من الشعب الفلسطيني وتهود الضفة الغربية بالاستيطان والضم".

وأشار إلى أن العدو الصهيوني في ظل هذا الواقع حول استنفاره منذ العام الماضي إلى عملية عسكرية متواصلة تتلخص في زيادة حراسة المستوطنات والمدن الصهيونية وزيادة قواته الامنية على السور لإحباط قوى المقاومة خاصة في جنين التي أصبحت نموذجا للمقاومة يتمدد الى كل مدن الضفة.

وبين القيادي أبو شريف، أن العدو أمام هذا الواقع الذي يعيشه في الضفة اليوم، ليس مستبعداً أن يقوم بعمليات جديدة خلال المرحلة المقبلة ضد مخيم جنين وباقي المدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة بهدف كسر هذه السلسلة والواقع الذي يعيشه ومحاولته النيل من الروح المعنوية المقاومه المتصاعدة لدى الجمهور الفلسطيني.

وأضاف :" تهديدات قادة الاحتلال أن العملية العسكرية القادمة ضد جنين ستكون لساعات معدودة وليست كالسابقة، جاءت بعد فشل اجتياح المخيم السابق بالإضافة لحالة الاستنكار الواسعة التي واجهها حول فشله و فضلاً عن مخاطر الاجتياح الكبيرة يمكن أن تأتي بنتائج عكسية وخصوصا أنها تجري في واقع مدني ويمكن أن يحدث أشياء غير متوقعة تؤدي إلى زيادة تصعيد المقاومة وبالإضافة للاستنكار الإقليمي والدولي".

الاحتلال يفقد ثقته...!

وحول تصريحات العدو "فقدان الثقة بالسلطة" في ظل تتطور المقاومة في جنين، لفت عضو المكتب السياسي للجهاد إلى أن السلطة الفلسطينية بالنسبة للكيان الصهيوني هي عبارة عن أداة لتقيد الفعل الفلسطيني المقاوم وإراحته من الانشغال بقضايا الناس ووكيل أمنى لحمايته وحفظ أمنه لهذا تعتبر السلطة بنظر المسؤولين الأمنيين "الإسرائيليين" ذخر استراتيجي تجده الحكومة الحالية غير كافي ويجب أن يزيد دورها في قمع الشعب الفلسطيني وحماية الكيان الصهيوني وعدم الاعتراض على سياساته أيا كانت هذه السياسات.

جريمة الاعتقال السياسي..!

وأكد القيادي أبو شريف أن الاعتقال السياسي جريمة في العرف الوطني الفلسطيني وهذه الاعتقالات هي نتيجة للاتفاق بين السلطة وسلطة الاحتلال وتطبيقا لقمة العقبة وشرم الشيخ التي كان موضوعها العنف في الضفة الغربية أو العنف بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" الموضوع في الضفة وكل فلسطين هو الاحتلال ومقاومة الاحتلال.

وشدد على أن الاعتقال السياسي لن يوقف المقاومة بل سيزيد من قوتها واتساعها وكسبها شرعية شعبية كبيرة في مقابل فقدان السلطة لشرعيتها.