رضوان: حكومة نتنياهو تعمل على قرع طبول حرب دينية بالمنطقة

وقال رضوان في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث: ان انتهاكات المسجد الاقصى لها دلالة واضحة على ان الحكومة الاسرائيلية بدأت بتطبيق خطتها التي وضعت خطوطها العريضة حينما شكلت هذه الحكومة التلمودية، حيث وضعت نصب اعينها سبط سيادتها على القدس والمسجد الاقصى، والعمل على تغيير الوقائع داخل الاقصى وصولاً الى التقسيم الزماني والمكان، وبالتالي هدم المسجد الاقصى وبناء هيكل سليمان المزعوم على انقاضه.

واوضح، ان حركة حماس تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عما تؤول اليه الاوضاع، معتبراً اقتحامات الصهاينية والمستوطنين والرقاصات داخل المسجد الاقصى واداء الطقوس التلمودية داخل ساحات الاقصى، انما هي حركات استفزازية لمشاعر الشعب الفلسطيني والامة العربية والاسلامية.

واضاف، ان معركة سيف القدس التي كانت من اجل القدس والاقصى، مازال سيفها مشرعاً ولن يغمد حتى دحر الاحتلال وتحرير المقدسات والارض الفلسطينية، داعياً الشعب الفلسطيني الى شد الرحال الى الاقصى وتكثيف الرباط داخله دفاعاً عنه، وابطال المخططات التلمودية، والى الاحتشاد في صلاة الجمعة، وخروج المسيرات الغاضبة للتعبير عن رفضها لتدنيس الصهاينة المقدسات، ومقاطعة الاحتلال الاسرائيلي، اضافة الى دعوة الدول المطبعة مع الاحتلال بالرجوع عن المسار التطبيعي الخاطيء والخطير مع الكيان.

واكد، ان حكومة نتنياهو تعمل على قرع طبول حرب دينية في المنطقة، وانه يتحمل كامل المسؤولية عن اشعال هذه الحرب ستطاله اولاً.