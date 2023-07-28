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الشيخ يزبك: جولة لودريان لا يمكن أن تخرج لبنان من مآسي الفراغ الرئاسي

الشيخ يزبك: جولة لودريان لا يمكن أن تخرج لبنان من مآسي الفراغ الرئاسي
الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

شدد رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك، على أن "المطلوب من المسؤولين الغيارى على الوطن واستقلاله وسيادته أن يتواضع بعضهم لبعض، وأن يلتقوا للتفاهم من دون عراقيل من هنا وهناك".

العالم - لبنان

واعتبر الشيخ يزبك أن "جولة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان على المسؤولين، لا يمكن أن تخرج لبنان من مآسي الفراغ الرئاسي ما لم يتحاور اللبنانيون فيما بينهم، لأن الاختيار والانتخاب يعود إليهم، وليس بإمكان أحد أن يفرض ما يريد، بل هو يقدم المساعدة إذا أحب مساعدة اللبنانيين".

ورأى أن "لا الحصار ولا الضغوطات ولا التهديدات بالعقوبات تسلب اللبنانيين حقهم بانتخاب الرئيس، فإن لبنان ليس مستعمرة وإنما هو بلد مستقل له سيادته وديموقراطيته التي اختارها نظاما برلمانيا ديمقراطيا، فالطريق الذي لا بديل عنه في انتخاب الرئيس هو بالحوار والتفاهم من دون شروط مسبقة ومواقف التحدي، فإن ذلك لا يؤدي لبناء دولة، ونحن حريصون كل الحرص على التفاهم وتشابك الأيدي لإخراج الوطن من الفراغ وتدارك المؤسسات التي يهزها الواقع الذي وصلت إليه".

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الشيخ يزبك: جولة لودريان لا يمكن أن تخرج لبنان من مآسي الفراغ الرئاسي

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