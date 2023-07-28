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نائب كويتي لرئيس الوزراء: أمامك فرصة أخيرة أو سأتخذ إجراء ولن أحنث بقسمي

نائب كويتي لرئيس الوزراء: أمامك فرصة أخيرة أو سأتخذ إجراء ولن أحنث بقسمي
الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس مجلس الأمة السابق والنائب الكويتي الحالي مرزوق الغانم، رسالة لرئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بشأن سمعة الكويت.

العالم _ الكويت

وقال النائب مرزوق الغانم: "أوجه رسالة واضحة للأخ سمو رئيس مجلس الوزراء بأن سمعة الكويت ليست لعبة".

وأضاف الغانم: "عندما طالبت بتشكيل لجنة برلمانية للتحقق من كل الشبهات التي دارت حول هذا الموضوع قمت أنت وحكومتك بوأد الطلب بمساعدة نواب أحمد الفهد في البرلمان.. وماذا كانت النتيجة الآن؟ نحن اليوم أمام فضيحة دولية مست بسمعة الكويت وأهلها برغم أن أهل الكويت بريئون من تلك التصرفات".

وتابع قائلا: "وعليه فإن أمامك فرصة أخيرة باتخاذ إجراء واضح تجاه من أساء لسمعة الكويت وأهلها".

وصرح النائب "إذا لم تتخذ الإجراء الذي يحفظ سمعة الكويت وينهي هذا الملف المشبوه، فسأتخذ الإجراء الذي يبرئ أهل الكويت من هذه الأفعال".

وشدد: لن أحنث بقسمي في ما يتعلق بالحفاظ على سمعة الكويت ومكانتها بمساندة كل الغيورين على اسمها.

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