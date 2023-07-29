بالفيديو.. مبارزة أوكرانية ترفض مصافحة نظيرتها الروسية

وكانت وزارة الرياضة الأوكرانية قد غيّرت في وقت متأخر الأربعاء، سياستها السابقة القاضية بمنع رياضييها من مواجهة الروس أو البيلاروس الذين يخوضون المنافسات تحت علم محايد.

وتفيد السياسة الجديدة بأن الأوكرانيين ممنوعون من مواجهة هؤلاء الرياضيين الذين "يمثلون الاتحاد الروسي والبيلاروسي". وكانت سميرنوفا تتنافس بصفة محايدة.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للمبارزة برونو غاريس في مؤتمر صحافي أن الاتحاد الدولي قام أيضا بتعديل قواعده التي لم تعد تُلزم بتبادل المصافحة مع الخصم.

وأثر إيقاف بطلة العالم أربع مرات وأفضل أوكرانية في البطولة على حظوظ بلادها في منافسات الفرق في بطولة العالم حيث تحتسب النقاط بالضعف في سباق التأهل الى الالعاب الاولمبية.

وقال الرئيس المؤقت للاتحاد الدولي إيمانويل كاتسياداكيس في بيان صحافي إن رفع الإيقاف تقرر "بعد التشاور مع اللجنة الأولمبية الدولية".