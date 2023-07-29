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الصحة الإيرانية: تسجيل 4 وفيات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي

الصحة الإيرانية: تسجيل 4 وفيات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي
السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية عن تسجيل 4 وفيات إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي في البلاد، والوفيات 146 ألفا و 310 حالة.

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي، اليوم السبت، تم تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) واجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 612 ألف و 917 شخصا لغاية الآن.

وتابعت: حتى الآن، تم إجراء 57 مليون والف و 554 اختبارًا لكورونا في البلاد.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا 601 ألفا و 690 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد اليوم.

یذکر أنه العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، أعلنت الأسبوع الماضي، عن نهاية حالة طوارئ كورونا وعدم ضرورة استخدام الكمامات من قبل الجميع.

واعلنت وزارة الصحة ان استخدام الكمامات لم يعد ضروريا من قبل الجميع واوصت استخدام الكمامات من قبل كبار السن ويعانون من الأمراض الكامنة ونقص المناعة وأمراض الكلى والقلب والرئة والكبد، وكذلك أولئك الذين كانوا على اتصال مباشر مع شخص مشتبه به أو مصاب بكورونا بشكل مؤكد.

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