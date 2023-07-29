عباس يصل اليوم الى القاهرة للمشاركة باجتماع "الأمناء العامين"

العالم-فلسطين

وأوضح اللوح، أن عباس "سيعقد جلسة خاصة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لإنجاز المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام".

وقال، إن رئيس السلطة "سيفتتح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في جمهورية مصر العربية برعايته في الثلاثين من الشهر الجاري، لبحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، في ظل تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا، في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة".

وكانت الفصائل الفلسطينية، أعلنت في التاسع من الشهر الجاري، تلقيها دعوات مصرية لاجتماع "الأمناء العامين" للفصائل، المزمع عقده في الـ30 من الشهر الجاري في القاهرة، لبحث الأوضاع الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي.

وكان الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" (فصيل مقاوم) زياد النخالة، قد قال في تصريح صحفي مقتضب، الأسبوع الماضي، إن حركته لن تذهب لـ"اجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين في سجون السلطة".

كما أعلنت "الجبهة الشعبية القيادة العامة" (فصيل مقاوم) و"منظمة الصاعقة" (فصيل مقاوم)، الأربعاء الماضي، عدم مشاركتهما في الاجتماع، "حال أصرت السلطة على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين".

وكانت "أمانة سر لجنة المتابعة العليا لتحالف القوى الفلسطينية" (مقرها دمشق)، قد وصفت الدعوة التي أطلقها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لاجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة نهاية الشهر الجاري، بأنها "ناقصة غير مكتملة".

وأدان "التحالف" خلال اجتماع له الأربعاء الماضي، "الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة مخابرات السلطة للمقاومين من أبناء الشعب الفلسطيني".