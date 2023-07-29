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السيد نصرالله للشباب المسلمين: عاقبوا المعتدين علی القرآن

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

اكد الامين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله ضرورة أن تتخذ الدول الاسلامية اجراءات تتناسب مع جريمة تدنيس القرآن الكريم والإساءة اليه.

العالم - لبنان

وقال السيد نصرالله:"علی الدول الاسلامية ووزراء خارجيتها ان يتخذوا قرارات بمستوی العدوان والاعتداء والانتهاک والاصرار الذي حصل علی هذا الاعتداء في السويد وفي الدنمارک".

واعتبر أنّ الشباب المسلمين في العالم يتحمّلون مسؤولية الدفاع عن المقدسات ومعاقبة المعتدين في حال لم تتخذ اجراءات رسمية في هذا الشأن.

وصرح السيد نصرالله:"اذا لم يفعلوا ذلک، انا أقول لکم ان علی شباب المسلمين الغياری والشجعان في العالم أن يتصرفوا بمسؤوليتهم حينئذ وان يعاقبوا هؤلاء المعتدين المدنسين الذين تمتد أيديهم لحرق القرآن أو الإساءة اليه.

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