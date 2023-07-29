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شاهد.. الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في بيت حنينا

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

أجبرت قوات الاحتلال اليوم السبت المقدسي أحمد السعو على هدم منزله في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة.

العالم - فلسطين المحتلة

واتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسية هدم المنازل منذ اللحظات الأولى لاحتلالها القدس عام 1967، باتباع سياسة ممنهجة تجاه الفلسطينيين المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على مدينة القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية، ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمنشآت الفلسطينية بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين؛ بهدف تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية. تهدف الخطة إلى طمس كل ما هو فلسطيني في المدينة، وصبغها بطابع استطياني؛ بهدف زيادة نسبة المستوطنين في المدينة لتصبح ذات أغلبية صهيونية.

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