شاهد.. إحياء ليلة الحادي عشر من المحرم في العراق

العالم- العراق

وقد اعتاد المؤمنون في كربلاء على أداء هذه المراسيم في ليلة الحادي عشر من محرم الحرام، التي تعرف ب"ليلة الوحشة"، ليستذكروا بقلوب حرى مأساة سبايا أبي عبد الله الحسين(ع) بمراسيم عزائية.

ويأتي المعزون أولا إلى مرقد ساقي عطاشى كربلاء أبي الفضل العباس(ع)، ليقدموا له التعازي والمواساة، ثم يقطعون ساحة ما بين الحرمين الشريفين وصولا إلى مرقد سيد الشهداء(ع).

وتتضمن هذه المراسيم قراءة المرثيات واللطميات الحسينية، كما يوقد المعزون الشموع في منطقة ما بين الحرمين الشريفين.

كما انطلقت مساء اليوم السبت، مسيرة الشموع في منطقة الكرادة داخل وسط العاصمة بغداد ، بمشاركة مئات العوائل البغدادية لإحياء مراسم ليلة الحادي عشر من محرم الحرام (ليلة الوحشة) بعد استشهاد الامام الحسين " عليه السلام " واهل بيته الاطهار في واقعة الطف الاليمة .