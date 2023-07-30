رئيس الجمهورية يبارك فوز أشبال ايران ببطولة آسيا للکرة الطائرة

العالم - ايران

وأكد رئيس الجمهورية في رسالة التهنئة التي وجهها مساء السبت، ان هذا التتويج والحصول على اذن المشاركة في المنافسات العالمية ، قد أفرح الشعب الايراني المحب للرياضة ، كما ثمن السيد رئيسي جهود كافة المدربين واللاعبين والمعنيين ، داعيا بدوام النجاح لهم.

هذا وقد احرز المنتخب الايراني للكرة الطائرة تحت سن 16 عاما (الاشبال) ، بجدارة، بطولة اسيا التي استضافتها اوزبكستان.

وفي نهائي هذه البطولة، خاض المنتخب الايراني المنافسة امام غريمه الاوزبكي المستضيف، وقد فاز عليه 3-1، لينتزع لقب اشبال اسيا للكرة الطائرة ، وذلك لاول مرة في تاريخه.

ومن اجل الحصول على لقب البطولة، تمكن منتخب اشبال ايران ، ان يزيح منافسيه في 7 مباريات متتالية دون ان يسجل اي خسارة.