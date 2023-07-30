عين مواقع التواصل علی ذكری عاشوراء

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ويتميز العزاء وعلى مدار السنوات بكونه اكبر تظاهرة عزائية عفوية يشهدها العالم، فضلا عن مشاركة واسعة لموالين من جنسيات واديان مختلفة احياءا للمأساة التي جرت على سيد الشهداء واهل بيته عليهم السلام.

في فلسطين، مارس المستوطنون، مرة جديدة عدوانيتهم على المسجد الاقصى المبارك باقتحامه، يتقدمهم وزراء حكومة المتطرفة نتنياهو بينهم بن غفير، بذريعة ما يسمى بخراب الهيكل المزعوم. واستباحت مجموعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين بقيادة ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير ووزراء آخرون المسجد الأقصى المبارك ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وطقوسا تلمودية في مرافقه، في استفزاز كبير وواضح لمشاعر المسلمين. وجاءت هذه الاقتحامات بعد دعوات وتحشيد كبير لجماعات الهيكل المزعوم والمنظمات الصهيونية لاقتحام الأقصى في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل.

في مصر، انتهت المدة التي حددتها الحكومة لإنهاء انقطاع الكهرباء، دون أن تنتهي الأزمة، إذ ما تزال المحافظات كافة تشهد عمليات واسعة لفصل التيار وفق الخطة المعروفة باسم "تخفيف الأحمال". وكشفت مصادر مصرية إلى أن أزمة انقطاع الكهرباء مرشحة للزيادة خلال شهر أغسطس/آب المقبل، إذا ما شهدت البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

في الولايات المتحدة، مسلسل عنف الشرطة الامريكية يكاد لا ينتهي فلا يمر يوم من دون ان نشهد فيلما مصورا عن هذا العنف الذي اضحى ملازما لاسم الشرطة في الولاليات المتحدة اينما حلت. في جديد هذا المسلسل وثق فيلم مصور اطلاق احد افراد الشرطة الامريكية كلبا على سائق شاحنة كان قد توقف ورفع يديه الى الاعلى.

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