روسيا تحتفل بيوم البحرية الروسية في سانت بطرسبرغ اليوم

العالم - روسيا

وأضاف،أ ن أربعة رؤساء أفارقة سيشاركون في الإحتفال و سترسل خمس دول أفريقية أخرى ممثلين لها.

وحث القادة الأفارقة بوتين،يوم الجمعة، على المضي قدما في خطتهم الرامية إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا وتجديد اتفاق مهم لأفريقيا يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية، والذي انسحبت موسكو منه قبل أيام.

فيما أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس، عن ثقته في أن قمة "بريكس" المقبلة ستعقد على أعلى مستوى، متعهدا بأن روسيا ستفعل كل شيء لدعم جنوب أفريقيا، التي تترأس المنظمة هذا العام.

و أوضح بوتين في اجتماع مع نظيره الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا: "نحن نتفاعل بشكل وثيق وبناء في إطار هذه المنظمة من أجل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولها الخمس بأكملها".

وأضاف "أنا واثق من أن الاجتماع الذي تحضرون له الآن سيعقد على أعلى مستوى"، متابعا "سنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك ودعمك".

من جانب آخر، وصل قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني يوم أمس إلى روسيا للمشاركة في مراسم الذكرى السنوية للبحرية الروسية.

ويزور الادميرال إيراني سان بطرسبرغ للمشاركة في مراسم الذكرى السنوية لتشكيل البحرية الروسية بحضور الرئيس بوتين.

وعلى هامش هذه المراسم، سيلتقي قائد القوات البحرية بعض قادة قوات بحرية الدول المشاركة.

وفي سياق متصل، أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي، أمس الجمعة، أن السفن الحربية الروسية والصينية بدأتا مهام الدورية البحرية المشتركة الثالثة في المحيط الهادئ، بهدف الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ووفقا لبيان صادر عن قسم دعم المعلومات بأسطول المحيط الهادئ: "بدأت السفن الحربية التابعة للقوات البحرية الروسية والصينية تنفيذ مهمة الدورية البحرية المشتركة الثالثة في مياه المحيط الهادئ. بعد مغادرة سفن القوات البحرية الروسية والبحرية الصينية من ميناء فلاديفوستوك، تم تشكيل قوة مشتركة بينهما وبدأت في التحرك على المسار المتفق عليه مسبقًا".

وتضم القوة المشتركة السفن الروسية الحربية، "الأدميرال تريبوتس" و"الأدميرال بانتيليف"، والكورفيتين "غريمياشي" و"ألدار تسيدنجابوف"، بالإضافة إلى الناقل البحري الوسطى "بيتشينغا".

وتهدف مهمة الدورية المشتركة إلى تعزيز التعاون العسكري بين روسيا والصين، والمساهمة في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى رصد الممرات المائية وحماية أنشطة الاقتصاد البحري لكل من روسيا والصين.

وخلال فترة الدورية، سيقوم بحارة البلدين بتنفيذ تدريبات للصعود والنزول من سطح السفن، وتنظيم جميع أنواع عمليات الدفاع، وإعادة تعبئة المياه والوقود أثناء الحركة، وسيقومون بالتدريب على مكافحة الغواصات، بالإضافة إلى تنفيذ رحلات طيران مروحية مع إقلاعات وهبوط على متن السفن.

يُشار إلى أنه سبق للبحرية الروسية والصينية تنفيذ تدريبات بحرية مشتركة تحت اسم "الشمال - التفاعل 2023" في بحر اليابان.