ائتلاف دولة القانون: امريكا مستمرة بزعزعة الاوضاع وخلق الازمات في العراق

العالم - العراق

وقال المالكي، إن "الادارة الأمريكية تسعى لمنع استقرار البلد عبر ايجاد مبررات لإشعال الفتنة داخل المجتمع واثارته"، مشيرا الى ان "واشنطن تتحول في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تستهدف فيها العراق بمدد زمنية ومخططات تم اعدادها مسبقا".

وتابع، انه "يمكن لأمريكا فرض اطلاق الحصص المائية من تركيا لكنها تشجع الازمات من اجل اضعاف البلد على الصعيد الخارجي والداخلي"، لافتا الى ان "واشنطن عطلت جميع المشاريع التي سعت لإصلاح قطاع الكهرباء بشكل جذري عبر استثمار الغاز المصاحب".

واستطرد: ان "الولايات المتحدة الامريكية مستمرة بزعزعة الاوضاع من اجل احراج الحكومة امام الشعب".

وبشأن استمرار ابتزاز امريكا للعراق، بين المالكي: ان "واشنطن مستمرة بتعطيل ملف كهرباء العراق من اجل الاستمرار بابتزاز الحكومة مع حلول موسم الصيف وبلوغ الازمة ذروتها".

ويعاني العراق من عدة ملفات ابرزها ارتفاع أسعار صرف الدولار بسبب العقوبات الأمريكية على المصارف، وأزمة الكهرباء لمنع العراق تسديد أجور الغاز واستقدام شركات اجنبية فعالة.