الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣
١٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

أمريكا: ندعم الوساطة الأممية في ليبيا

أمريكا: ندعم الوساطة الأممية في ليبيا
الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن الولايات المتحدة تنضم إلى الشركاء الدوليين في دعم وساطة الأمم المتحدة في ليبيا. 

العالم - الأميركيتان

وأضاف نورلاند في تصريحات نقلها تلفزيون الوسط الليبين،"أن هناك ضرورة لإشراك جميع.المؤسسات الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، بناء على عمل لجنة 6+6 بما في ذلك عن طريق معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي من أجل جعله قابلًا للتنفيذ، وتأمين الاتفاق السياسي الشامل اللازم للطريق إلى الانتخابات، وتمكين جميع المرشحين من تكافؤ الفرص".

وأكدت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة،في بيان مشترك أن المناقشات بشأن سبل المضي قدما يجب أن تكون جزءًا من المفاوضات السياسية الأوسع نطاقا التي تيسرها الأمم المتحدة.

روابط ذات صلة

'صالح' يناقش مع المبعوث الأممي 'باتيلي' الإنتخابات ومصير الحكومة في ليبيا

أمير عبداللهيان يستقبل وزيرة خارجية ليبيا + فيديو

مسؤول أممي يدعو لــ'جهود عملية فعالة' لإجراء انتخابات عاجلة في ليبيا

المبعوث لأممي الى ليبيا: قوانين الانتخابات المقترحة خطوة للأمام لكنها غير كافية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس العراقي يؤكد أهمية توطيد العلاقات مع الكويت

40 قتيلا إثر انفجار عبوة خلال تجمع سياسي في باكستان

الهلال الاحمر الايراني سيبني مركزا طبيا في كربلاء المقدسة

المجلس العسكري: قمة الإيكواس تخطط لتدخل عسكري في النيجر

أمريكا: ندعم الوساطة الأممية في ليبيا

هنية يدعو لتبني خيار المقاومة الشاملة وإعادة بناء منظمة التحرير