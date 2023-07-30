أمريكا: ندعم الوساطة الأممية في ليبيا

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وأضاف نورلاند في تصريحات نقلها تلفزيون الوسط الليبين،"أن هناك ضرورة لإشراك جميع.المؤسسات الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، بناء على عمل لجنة 6+6 بما في ذلك عن طريق معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي من أجل جعله قابلًا للتنفيذ، وتأمين الاتفاق السياسي الشامل اللازم للطريق إلى الانتخابات، وتمكين جميع المرشحين من تكافؤ الفرص".

وأكدت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة،في بيان مشترك أن المناقشات بشأن سبل المضي قدما يجب أن تكون جزءًا من المفاوضات السياسية الأوسع نطاقا التي تيسرها الأمم المتحدة.