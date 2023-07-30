إعصار 'دوكسوري' يغرق الصين و موجة 'الحر' تذيبها

العالم- أسيا والباسفيك

إعصار دوكسوري يأخذ كل اتجاهات الصين الى الغرق، حيث شهد شمالها وجنوبها فيضانات كبدت الاهالي خسائر جسيمة، مما اضطر العشرات الى ترك منازلهم، أما العاصمة بكين فإنها على موعد مع أمطار قياسية.

الإعصار أرغم الآلاف في إقليم فوجيان الجنوبي إلى إخلاء منازلهم، بعدما أحدث دماراً هائلاً في المناطق الساحلية متجهاً صوب الشمال والمناطق الداخلية.

وبينما يعمل سكان الجنوب على إزالة آثار الإعصار الذي كبدهم خسائر اقتصادية مباشرة تزيد عن اربعمئة وثلاثين مليون دولار، أبقى المركز الوطني للأرصاد الجوية على التحذير باللون الأحمر، من العواصف المطيرة بسبب اقتراب عاصفة أخرى قبالة السواحل.

على صعيد آخر، وضعت الصين السبت جزءاً من البلاد في حالة تأهب قصوى، بما في ذلك العاصمة بكين، ويشمل الإنذار الأحمر، مدينة تيانجين المجاورة ومقاطعتي خبي في الشمال وشاندونغ في الشرق، وفق خدمات الأرصاد الجوية.

اعصار "دوكسوري" هو أحد أقوى العواصف التي تضرب الصين منذ سنوات، بعدما ضربت الفلبين وتايوان ومن المتوقع أن تزيد سرعة قوة الإعصار خلال هذا الاسبوع.

وتتعرض الصين منذ أشهر لظروف مناخية قاسية ودرجات حرارة غير معتادة في بعض المناطق، تفاقمت بسبب تغير المناخ حسب رأي الخبراء، حيث حطمت بكين ومنطقتها درجات الحرارة القياسية مع ارتفاعها فوق اربعين درجة مئوية.

ووفقا للخبراء فأن الظواهر الجوية المتطرفة مثل الأعاصير وموجات الحر والأمطار الغزيرة والجفاف هي ظواهر طبيعية، لكن الاحتباس الحراري الناجم عن انبعاثات الغازات الناتجة عن الأنشطة البشرية، يزيد من شدتها وتواترها على اليابسة.