لبنان يطالب بوقف خروقات العدو الصهيوني

العالم- لبنان

وأشار بوحبيب إلى ما يقوم به كيان العدو الصهيوني من تعديات جوا وبحرا وبرا وضرب سورية عبر الأجواء اللبنانية، مطالبًا بوقف الخروقات الإسرائيلية.

ولفت إلى كلام أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، حول التواجد الصهيوني في شمال الغجر والحديث عن إزالة الخيمة، مشيرًا إلى أنّ هذا موقفنا أيضًا، فلن نقوم بوقف أي تجاوزات، إن كانت تسمى تجاوزات، قبل تنفيذ إسرائيل القرار 1701.

وكشف وزير الخارجية اللبناني أنّ: سفراء الدول الخمس (أميركا، فرنسا، قطر، السعودية، ومصر) جاؤوا ليتحدّثوا معنا عن الخيمة في مزارع شبعا، وكان جوابنا أنّ الحديث يجب أن يكون عن احتلال مزارع شبعا اللبنانية لا عن الخيمة فيها.

ولفت بو حبيب إلى أنّ الدولة اللبنانية لا تريد منع قوّات اليونيفيل من القيام بجولات في الجنوب، موضحًا أنّه يجب أن يكون هناك تنسيق لهذه الجولات مع الجيش اللبناني، نظرا إلى التوتّر الذي قد يحدث مع أبناء المنطقة، مطالبا قوات اليونيفيل بأن تجري الاجتماعات الثلاثية لإظهار الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، لأنّ الأمور اليوم شائكة بين الخط الـ23 وخط الهدنة والخط الأزرق.

وفيما يخص ملف النزوح السوري، لفت بو حبيب إلى أنّ دول الاتحاد الأوروبي والغرب لا تريد أن يعود النازحون السوريون إلى سوريا، مؤكداً أنّ هذه الدول تعمل من أجل إبقائهم في البلدان المضيفة، كلبنان والأردن وتركيا.

وأضاف أنّ الدولة السورية ترحّب بعودة السوريين إلى بلادهم، وتؤكّد عدم تعرّضهم لأي مضايقات، وترحّب بالمجتمع الدولي إذا أراد التثبت من ذلك"، مشيرا إلى أنّ الدولة السورية ترى أنّ عدم عودة النازح إلى وطنه مرتبط بالأموال التي تُدفع إليه في البلد المضيف، ثم بالدمار الذي لحق ببلده خلال الحرب.

وكشف أنه جرى تأليف لجنة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، مؤلفة من 5 دول لمتابعة ملف النزوح السوري، موضحًا أنها ستعقد أول اجتماع لها في منتصف الشهر المقبل في القاهرة بمشاركة لبنان.