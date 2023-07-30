رئيس تشاد يصل إلى عاصمة النيجر بعد الانقلاب

العالم - افريقيا

وقال المتحدث باسم الحكومة التشادية "عزيز محمد صالح" لوكالة فرانس برس "إنها مبادرة تشادية"، بينما أمهل قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خلال قمة الأحد في أبوجا الانقلابيين في النيجر أسبوعا لإعادة الانتظام الدستوري الى الحكم، من دون أن يستبعدوا "استخدام القوة".

ويمكن لقادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) المكونة من 15 عضوا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا المؤلف من ثمانية أعضاء، تعليق عضوية النيجر في المنظمتين، واستبعاد البلاد من البنك المركزي الإقليمي والسوق المالية وإغلاق الحدود.

وقبل القمة المرتقبة، أصدر القادة العسكريون في النيجر بيانا عبر شاشات التلفزيون الرسمي، مساءأمس، حذروا فيه من أي تدخل عسكري في بلادهم.

واعتبر المتحدث باسم المجلس العسكري "أمادو عبد الرحمن" أن "الهدف من اجتماع (إيكواس) هو الموافقة على خطة عدوان ضد النيجر من خلال تدخل عسكري وشيك في نيامي، بالتعاون مع دول أفريقية أخرى غير أعضاء في إيكواس وبعض الدول الغربية".