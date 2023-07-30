العراق والكويت يبحثان تفعيل الدبلوماسية البرلمانية

العالم- العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي في بيان إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم، وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح، وشهد اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتعاون في المجالات كافة، منها الاقتصاد والاستثمار".

وأضاف أن اللقاء "بحث تفعيل الدبلوماسية البرلمانية ولجان الصداقة ودورها في توطيد التعاون بين البلدين، فضلا عن تنسيق المواقف في المحافل العربية والإقليمية والدولية".

وأكد رئيس مجلس النوابالعراقي، خلال اللقاء، بحسب البيان، على "دعم السلطة التشريعية في العراق لجهود الحكومة في تعزيز التعاون وحل الملفات العالقة مع الكويت؛ لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

من جانبه، عبر وزير الخارجية الكويتي عن "دعم بلاده للعراق، والرغبة بتوطيد العلاقات وزيادة مستوى التعاون في مختلف المجالات، ناقلا تحيات القيادة الكويتية وتمنياتها للعراق بالإستقرار والإزدهار".

وأشار إلى أن "المحادثات مع وزارة الخارجية كانت مثمرة وتسهم في تعزيز آفاق العمل المشترك".