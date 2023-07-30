زيلينسكي: الحرب ستطال روسيا و مراكزها الرمزية

العالم- الأزمة الأوكرانية

وتأتي هذه التصريحات للرئيس الأوكراني، بعد ساعات من هجوم بطائرات مسيرة استهدف موسكو وأدى الى وقف حركة الملاحة في أحد مطاراتها الدولية لفترة موقتة.

وحذّر الرئيس الأوكراني من أنه "تدريجيا، الحرب تعود الى أرض روسيا، وهذا مسار لا مفر منه، طبيعي، وعادل بلا ريب"، وذلك في كلمة خلال زيارة لمدينة إيفانو-فرانكيفسك في غرب البلاد.

وأكد زيلينسكي أن "أوكرانيا تصبح أكثر قوة"، مع تنبيهه لروسيا بأن تستعد لهجمات جديدة تستهدف بناها التحتية في مجال الطاقة في الشتاء المقبل.

وتأتي هذه التبجحات لــ"زيلينسكي" بعدما اعلن الناتو في وقت سابق، على المصادقة في بيان صادر عن قمة فيلنيوس في ليتوانيا على 3 خطط للدفاع الإقليمي،حيث تعهدت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بعد اجتماع على هامش القمة، بتقديم دعم عسكري "طويل الأمد" لأوكرانيا، لمساعدتها على التصدي للغزو الروسي لأراضيها وردع روسيا عن شن أي هجوم في المستقبل ضد جارتها.

حيث قالت بريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان في بيان "سنعمل مع أوكرانيا على التزامات أمنية محدّدة وثنائية طويلة الأمد، لضمان قوة مستدامة قادرة على الدفاع عن أوكرانيا الآن، وردع أي عدوان روسي في المستقبل".

وأضافت أنه "في حال شنّت روسيا هجوما مسلحا في المستقبل، نعتزم تقديم مساعدة أمنية سريعة ومستمرة لأوكرانيا، وأعتدة عسكرية متطورة في المجالات البرية والبحرية والجوية، فضلاً عن مساعدة اقتصادية، من أجل تكبيد روسيا تكاليف اقتصادية وسواها".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد رحب قبيل نشر ذاك البيان بهذه الضمانات الأمنية.