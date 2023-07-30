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روسيا تقرر فتح سفارتها في بوركينافاسو بعد31 عاما

روسيا تقرر فتح سفارتها في بوركينافاسو بعد31 عاما
الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

تعتزم روسيا إعادة فتح سفارتها في بوركينافاسو، بعد 31 عاما على إغلاقها عام 1992.

العالم - روسيا

جاء ذلك في تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه إبراهيم تراوري، الرئيس الانتقالي لبوركينافاسو، وفق ما ذكرت وكالة أبناء "تاس" الروسية.

وفي اللقاء الذي جمع قادة البلدين بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، قال بوتين إن موسكو "تولي اهتماما كبيرا بتطور العلاقات مع بوركينا فاسو، وعليه قررنا إعادة فتح سفارتنا هناك المغلقة منذ 1992".

وأعرب الرئيس الروسي عن "ثقته بأن قرار فتح السفارة في بوركينافاسو سيعطي دفعة لتنمية التعاون بين الدولتين"، وفق "تاس".

وفي مارس/ آذار الماضي، قال سفير موسكو في كوت ديفوار، أليكسي سالتيكوف، إن بلاده اتخذت عام 1992 "قرارا صعبا إلى حد ما" بإغلاق بعثتها الدبلوماسية في بوركينا فاسو جراء ظروف مالية.

وأوضح سالتيكوف أن "موضوع استئناف أنشطة السفارة في واغادوغو قيد العمل، ونقوم بهذه المسألة ويجب أن نكون متفائلين".

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