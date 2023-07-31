احياء الهوية الاسلامية والتحديات- الجزء الاول

وتاريخ الامة غني بمصلحين وقادة واعوان نجحوا في احياء الامة من جديد وبعثها، كلما اصابها الوهن، واشرفت على الموت.

وكان الامام الخميني "قدس سره"، من هؤلاء الكبار الذين جاهدوا من اجل خلق شعور لدى الامة، بانها لابد لها ان تحيا من جديد، وهذا ما ادى الى صحوة في شرق العالم الاسلامي وغربه، ما اقض مضاجع اعداءها الذين سعوا لتشتيتها وضرب هويتها لسحقها ونسفها.

يناقش برنامج "نوافذ" هذا الموضوع مع ضيوف الحلقة:

الباحث الاسلامي سماحة السيد عطا الله جعفر

الاستاذ الجامعي الدكتور علي السيد

الاستاذ في العلاقات الدولية الدكتور علي فضل الله

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