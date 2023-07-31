الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣
٠٩:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

انقلابيو النيجر يتهمون فرنسا بالرغبة في التدخل عسكريا بالبلاد

انقلابيو النيجر يتهمون فرنسا بالرغبة في التدخل عسكريا بالبلاد
الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

اتهم العسكريون الانقلابيون في النيجر فرنسا بالرغبة في "التدخل عسكريا" لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة وفق بيان تلي الاثنين عبر التلفزيون الوطني.

العالم-افريقيا

وجاء في البيان "في إطار بحثها عن سبل ووسائل للتدخل عسكريا في النيجر عقدت فرنسا بتواطؤ بعض أبناء النيجر، اجتماعا مع هيئة أركان الحرس الوطني في النيجر للحصول على الأذونات السياسية والعسكرية اللازمة".

وفي بيان آخر اتهم الانقلابيون "أجهزة أمنية" تعود إلى "قنصلية غربية"، بدون تحديد هويتها، بإطلاق الغاز المسيل للدموع الأحد في نيامي على متظاهرين مؤيدين للمجموعة العسكرية، "ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، نقلوا إلى مستشفيات" في العاصمة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توعد الأحد الانقلابيين بالرد "فورا وبشدة" على أي هجوم يستهدف مواطني فرنسا ومصالحها في النيجر، حيث تظاهر آلاف الأشخاص أمام سفارة باريس في نيامي.

وحاول بعض هؤلاء اقتحام المبنى قبل أن يتم تفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وتعد النيجر شريكا استراتيجيا لفرنسا 8التي تنشر نحو 1500 من جنودها في هذا البلد.

وأمهلت دول غرب إفريقيا الأحد المجموعة العسكرية الانقلابية في النيجر أسبوعا لإعادة الانتظام الدستوري، مؤكدة أنها لا تستبعد "استخدام القوة".

روابط ذات صلة

دول غرب افريقيا تفرض عقوبات علی النيجر وتهدد الانقلابيين

رئيس تشاد يصل إلى عاصمة النيجر بعد الانقلاب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. ديبي يلتقي بازوم وقائد الانقلاب في النيجر، و'إيكواس' تلوح باللجوء للقوة

في جنوب لبنان.. اشتباكات عنيفة بالرشاشات الثقيلة والقذائف في مخيم عين الحلوة

في انتهاك للقرارات الأممية.. الاحتلال يبدأ حفريات في قرية باب الهوى المهجرة في الجولان السوري المحتل 

شاهد بالفيديو.. إعصار 'دوكسوري' يضرب الصين بقوة ويدفع الآلاف لإخلاء منازلهم

انقلابيو النيجر يتهمون فرنسا بالرغبة في التدخل عسكريا بالبلاد

جنوب أفريقيا وفنزويلا توكدان على تعزيز العلاقات البحرية مع إيران