 عبداللهيان: إيران ستواصل جهودها ودعمها لتحقيق الاستقرار في المنطقة

العالم - ايران

وقال أمير عبداللهيان في المؤتمر الصحفي حول القضايا التي نوقشت خلال لقاء نظيره السوري: يضم الوفد السوري رفيع المستوى إلى طهران، زميلي السيد المقداد ووزيران آخران، وبالتزامن مع مباحثاتي مع وزير الخارجية السوري، نشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين برئاسة السيد بذرباش.

وأضاف: من أولوياتنا المشتركة متابعة الاتفاقات بين البلدين التي تمت خلال زيارة السيد رئيسي إلى دمشق. يسعدنا أنه في الأسابيع الماضية وبجهود سفيري البلدين ومتابعة الوزراء، شهدنا تقدما في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية. تمت مراجعة الاتفاقيات بما يتوافق مع مصالح البلدين.

وتابع، ان اتفاقية التعاملات التجارية بالعملة الوطنية للبلدين التي يتم تنفيذها حاليا، وبدء زيارة الزوار الإيرانيين إلى سوريا، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين، وكذلك الزيادة من الرحلات الجوية بين البلدين، واستفادة رجال الأعمال من إلغاء التعريفات التجارية والعبور، هي من القضايا المتقدمة بين طهران ودمشق.

وأضاف أمير عبداللهيان: من أجل متابعة فوائد التعاون التجاري، تتابع اللجان الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والمالية والمصرفية والقانونية المشتركة بشكل نشط.

وأدان وزير الخارجية الإيراني بشدة العمليات الإرهابية الأخيرة في منطقة السيدة زينب بدمشق وباكستان، وقال، أود أن أعبر عن تعازينا لشعبي وحكومتي البلدين، وأضاف، يجب أن نأخذ هذا الإنذار بجدية وأن نولي الاهتمام للتدابير الإقليمية والعالمية المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وتابع: إن إيران ستواصل جهودها ودعمها لتحقيق الاستقرار في المنطقة. اتفقنا على أن السلام في سوريا لن يتحقق دون وقف تدخل الدول الأجنبية وعودة اللاجئين ورفع العقوبات الغربية الأحادية الجانب.

وأضاف، تم التأكيد في هذا اللقاء على ضرورة استمرار اجتماعات صيغة أستانا. في الآونة الأخيرة، تم عقد الاجتماع العشرين لخبراء صيغة أستانا ، وهناك إجماع على أن هذه الصيغة ستستمر في العمل.

وقال أمير عبداللهيان: ندين بشدة الهجمات المتكررة للكيان الصهيوني على سوريا. هذا الكيان هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.

وأكد أن حكام الكيان المزيف أدركوا أنه لم ولن يبق أي تصرف للصهاينة دون رد، و ان المنطقة لن تتحمل الفتن الصهيونية. منوها الى ان إيران تدعم بقوة حق الشعب السوري في الدفاع عن استقلال وسيادة هذا البلد.

وتابع، لن يساهم الوجود العسكري للدول الأجنبية في سوريا في توفير الأمن لهذا البلد. نتفهم مخاوف تركيا، لكننا نعتقد أن الأسلوب العسكري في سوريا ليس هو الحل. نعتبر أن إطار الاجتماع الرباعي هو المسار الدبلوماسي الأنسب للاتفاق وإرساء الأمن على الحدود المشتركة بين سوريا وتركيا.

وأضاف: نحن نعتبر الانسحاب الفوري للقوات العسكرية الأمريكية من سوريا بمثابة مساهمة كبيرة في استقرار هذا البلد والمنطقة. نؤكد على عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم السابقة ونعتقد أن بعض الدول الأوروبية التي تمنع عودتهم يجب أن تتبنى طريقة مناسبة.

يتبع..