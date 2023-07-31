رئيس المكسيك قد يحضر مفاوضات السلام حول أوكرانيا بالسعودية

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وقال لوبيز أوبرادور خلال مؤتمر صحفي، في تعليقه على سؤال وكالة "نوفوستي" حول مفاوضات السلام المقبلة التي أطلقتها السعودية: "إذا اتفقت كل من أوكرانيا وروسيا على البحث عن حل لتحقيق السلام، فسنشارك. إذا اتفق طرفا النزاع واجتمعت دول أخرى لهذا الغرض. نحن نقف مع السلام. إذا تم تمثيل الدولتين، نعم".

وأشار إلى أن الدولة الأمريكية اللاتينية قدمت اقتراحها الخاص للتوصل إلى السلام في أوكرانيا من خلال وساطة البابا فرانسيس ورئيس وزراء الهند والأمين العام للأمم المتحدة.

وأضاف: "المستفيد الوحيد هو الصناعات العسكرية وصناعة الأسلحة... لا نريد الاعتياد على هذه الحرب التي تكلف الكثير من الأرواح والمعاناة الإنسانية، بالإضافة إلى التسبب بعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي. نعم نحن مع اي اقتراح موجه نحو السلام".

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن السعودية تستعد لاستضافة محادثات سلام بين الدول الغربية وأوكرانيا والدول النامية الرئيسية بما في ذلك الهند والبرازيل، في شهر أغسطس.