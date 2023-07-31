ترامب يتوقع توجيه اتهامات ضده في قضية اقتحام مبنى الكابيتول

العالم _ الأميرکيتان

وأشار ترامب إلى أن مثل هذه الخطوة تهدف إلى إخفاء "الأخبار السيئة حول الرشاوى والابتزاز" القادمة من "معسكر" رئيس الدولة الحالي، جو بايدن، حسب تعبيره.

واعتبر أن الحديث يدور حول محاولة الديمقراطيين التدخل في انتخابات 2024.

يذكر أنه في 6 يناير 2021، اقتحم الآلاف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، مقر السلطة التشريعية في البلاد في محاولة لمنع أعضاء الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وألقت السلطات القبض على أكثر من ألف شخص منذ الهجوم على مبنى الكابيتول، وقد صدرت أحكام بالسجن بحقّ ما يقرب من 300 منهم.