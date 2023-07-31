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ترامب يتوقع توجيه اتهامات ضده في قضية اقتحام مبنى الكابيتول

ترامب يتوقع توجيه اتهامات ضده في قضية اقتحام مبنى الكابيتول
الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

كتب ترامب على شبكته الاجتماعية TRUTH Social: "أفترض أنه من يوم لآخر ستكون هناك لائحة اتهامات من جاك سميث المخبول وعصابته المتحيزة، على خطابي السلمي والوطني"، قاصدا خطابه العام على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول قبل عامين .

العالم _ الأميرکيتان

وأشار ترامب إلى أن مثل هذه الخطوة تهدف إلى إخفاء "الأخبار السيئة حول الرشاوى والابتزاز" القادمة من "معسكر" رئيس الدولة الحالي، جو بايدن، حسب تعبيره.

واعتبر أن الحديث يدور حول محاولة الديمقراطيين التدخل في انتخابات 2024.

يذكر أنه في 6 يناير 2021، اقتحم الآلاف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، مقر السلطة التشريعية في البلاد في محاولة لمنع أعضاء الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وألقت السلطات القبض على أكثر من ألف شخص منذ الهجوم على مبنى الكابيتول، وقد صدرت أحكام بالسجن بحقّ ما يقرب من 300 منهم.

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