آلاف المؤيدين للإنقلابيين يتظاهرون في النيجر

العالم - خاص بالعالم

التهديدات الغربية والافريقية للسلطة العسكرية الجديدة في النيجر لم تفلح في الضغط عليها حتى الان حيث رفض رئيس المجلس العسكري الجنرال عبدالرحمن تيابي، الذي قاد انقلابا أطاح بالرئيس محمد بازوم، العقوبات الدولية ضد بلاده.

متعهدا في خطاب متلفز عشية ذكرى استقلال النيجر عن فرنسا، بعدم الانكسار أمام التهديدات مشددا أن العقوبات والمواقف ساخرة وظالمة وتهدف إلى إهانة النيجر وجعل البلاد غير قابلة للحكم.

وقال الجنرال عبدالرحمن تيابي:"إن الفرنسيين في النيجر لم يتعرضوا لأدنى تهديد وأن المجلس الوطني لحماية الوطن يرفض هذه العقوبات بشكل كامل ويرفض الانكسار أمام أي تهديد، من أي مصدر كان.



وفي السياق نفسه صعدت القوى الموالية للانقلاب العسكري من تحركاتها ضد فرنسا حيث خرجت مظاهرات حاشدة في العاصمة نيامي اكد خلالها المتظاهرون دعمهم للمجلس العسكري ونددوا بالضغوط الفرنسية والغربية.

ورفع المتظاهرون شعارات ضد باريس متهمينها بنهب وسرقة ثروة النيجر مطالبين بخروجها من بلادهم كما رفع المشاركون في التظاهرة علم روسيا ولوحات تؤيد موسكو.

من جانبه، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان للإفراج الفوري عن رئيس محمد بازوم داعيا الى ما اسماه حماية الديمقراطية في هذا البلد.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال في وقت سابق إنه أبلغ بازوم التزام الولايات المتحدة بإعادة الحكومة المنتخبة إلى السلطة حسب تعبيره.

الى ذلك اعلنت فرنسا إنها أنهت عمليات إجلاء مئات المواطنين الفرنسيين والأوروبيين من النيجر مضيفة إنها اجلت اكثر من الف اوروبي منها ما يقارب الستمئة من الفرنسسن وحذرت من مهاجمة مصالحها في النيجر مضيفة انها سترد بقوة.

هذا وكان رؤساء أركان دول مجموعة إيكواس الافريقية قد أكدوا في وقت سابق عزمهم استعادة ما اسموه بالديمقراطية في النيجر مهما بلغت التحديات كما فرضت المجموعة عقوبات اقتصادية وسياسية على المجلس العسكري.

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