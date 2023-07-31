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العراق وإيران يناقشان الاستعدادات الخاصة باستقبال زوار أربعينية الإمام الحسين (ع)

العراق وإيران يناقشان الاستعدادات الخاصة باستقبال زوار أربعينية الإمام الحسين (ع)
الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

بحث العراق وإيران الاستعدادات الخاصة باستقبال زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام والآليات الخاصة بفتح المنافذ الحدودية للدخول الزائرين عبرها.

العالم-ايران

وعقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الاثنين مع نظيره الإيراني احمد وحيدي اجتماعاً في منفذ المنذرية الحدودي بخانقين في محافظة ديالى ناقش خلاله الجانبان تأمين الحدود العراقية الإيرانية والاستعدادات الجارية لفتح المنفذ أمام الزوار الإيرانيين خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

هذا وحضر الاجتماع السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق ومحافظ كرمنشاه وقائد قوات الحدود وعدد من القادة الأمنيين.

إلى ذلك ، قال وزير الداخلية “احمد وحيدي” إن العراق تديره حكومة مؤمنة بثورة الحسين (عليه السلام) ومسيرة الأربعين ، وقد توصلنا معها إلى توافقات جيدة حول تسهيل حركة الزوار الذين سيقصدون هذا البلد.

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