الثلاثاء ٠١ أغسطس ٢٠٢٣
١٠:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الفصائل الفلسطينية: أحداث عين الحلوة" المأساوية خدمة للاحتلال الصهيوني

الفصائل الفلسطينية: أحداث عين الحلوة
الثلاثاء ٠١ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية رفضها للاشتباكات المؤسفة الجارية في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان ، مؤكدة أن هذه الأحداث هي خدمة للاحتلال الصهيوني وجزء من جهود أدوات الفتنة الداخلية والخارجية.

العالم_لبنان

وقد جاء موقف فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان أصدرته بعد اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء ناقشت فيه آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وتوجهت الفصائل الفلسطينية في بيانها بـالتحية لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده وخاصة في مخيمات اللجوء والشتات ونتمنى لهم دوام الأمن والسلامة، ونترحم على ضحايا الاشتباكات في مخيم عين الحلوة.

وأكدت رفضها للأحداث المؤسفة التي تجري في مخيم عين الحلوة من اقتتال داخلي يُمثل خطرًا كبيرًا على أمن وسلامة واستقرار شعبنا في المخيمات وإساءة بالغة لقضيتنا وصورة شعبنا ومخيماته التي تحمل صورة الصمود والتضحية والعِزة.

ولفتت إلى أنّ هذه الأحداث المأساوية هي خدمة للاحتلال الصهيوني وجزء من جهود أدوات الفتنة الداخلية والخارجية التي تسعى لإثارة القلاقل والخلافات في المخيمات الفلسطينية خاصة في لبنان لضرب قضية اللاجئين.

ودعت الفصائل الفلسطينية أصحاب القرار أن يتحملوا مسؤولياتهم في رأب الصدع وتطويق الأزمة والاحتكام للغة المنطق والعقل والحوار لإنهاء الأزمة وتكريس الجهود لتصويب البندقية باتجاه الاحتلال.

كذلك دعت لتحشيد كل طاقات وإمكانات ومقدرات شعبنا على الصعيد البشري والعسكري لتعزيز صموده وحماية قضيتنا من التصفية والشطب وخاصة حق العودة.
وجدّدت الفصائل الفلسطينية التأكيد في ظِل تصعيد العدوان الصهيوني على شعبنا وأرضنا والمقدسات من قِبل حكومة المتطرفين أنّ خيار المقاومة هو الخيار الاستراتيجي لمواجهة ولجم العدوان.

كما أكدت الفصائل في بيانها ضرورة استمرار وتكثيف الرباط في ساحات الأقصى للتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية ومحاولات فرض أمر واقع فيه.

وأدت الاشتباكات المسلحة المستمرة منذ يوم الاحد الى مقتل اكثر من 10 اشخاص و جرح أكثر من 70 شخصا أخرين والحقت اضرار كبيرة بمئات المنازل و نزوح مئات العائلات اللبنانية والفلسطينية من المنطقة.

روابط ذات صلة

هكذا اندلعت حرب المخيم بظل محاولات استدراج الجيش اللبناني الى المعركة

المقدح: توقيت اشتباكات 'عين الحلوة' مشبوه وربما المطلوب تفجير المخيمات

أضرار كبيرة لحقت بمئات المنازل في مخيم عين الحلوة جراء الاشتباكات

مساع متواصلة لتشكيل لجنة تحقيق باحداث مخيم 'عين الحلوة'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مباحثات هاتفية بين الرئيس الإيراني وسلطان عمان

مواقف شعبية ورسمية حازمة لإخراج القوات الاميرکية من سوريا

الفصائل الفلسطينية: أحداث عين الحلوة" المأساوية خدمة للاحتلال الصهيوني

'غفعاتي 400 / 5'.. لمن هذه القلادة الاسرائيلية؟

شاهد بالفيديو.. ثلاثة آلاف يوم من العدوان على اليمن يثير مواقع التواصل

شاهد بالفيديو.. احتكاك اميركي متعمد مع روسيا في سوريا والسبب..