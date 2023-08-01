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إندونيسيا تشتري 'مسيرات تركية' في صفقة بقيمة 300 مليون دولار

إندونيسيا تشتري 'مسيرات تركية' في صفقة بقيمة 300 مليون دولار
الثلاثاء ٠١ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع الإندونيسية، الثلاثاء، إن إندونيسيا اشترت 12 طائرة مسيرة جديدة من الشركة التركية لصناعات الفضاء بقيمة 300 مليون دولار.

العالم - آسيا والباسفيك

وفي أحدث حلقة في عمليات شراء تهدف إلى تحديث العتاد العسكري القديم في البلاد.

حصلت وزارة الدفاع على أكبر مخصصات من إجمالي ميزانية البلاد هذا العام وبلغ قدرها 134.3 تريليون روبية (8.89 مليار دولار)

وتأتي الصفقة بعدما طالب الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، مجلس الوزراء في يوليو بالحفاظ على ميزانية "سليمة"، وتسليطه الضوء على الإنفاق الضخم من قبل الأجهزة الأمنية في البلاد بما في ذلك وزارة الدفاع.

وفي يناير/كانون الثاني، أبرم وزير الدفاع صفقة بقيمة 800 مليون دولار لشراء 12 طائرة مقاتلة من طراز ميراج 2000-5، الأمر الذي أثار انتقادات لكونها طائرات قديمة جدا.

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إندونيسيا تشتري 'مسيرات تركية' في صفقة بقيمة 300 مليون دولار

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