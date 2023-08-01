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مقتل شرطيين اثنين بإطلاق نار استهدف فريق عمال طبيا في باكستان

مقتل شرطيين اثنين بإطلاق نار استهدف فريق عمال طبيا في باكستان
الثلاثاء ٠١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكدت الشرطة الباكستانية مقتل ضابطين اثنين جراء إطلاق نار استهدف فريقا من العاملين في مجال مكافحة شلل الأطفال في مدينة كويتا بجنوب غربي البلاد.

العالم - باكستان

وقال قائد الشرطة المحلية آصف مروات - حسبما ذكرت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم الثلاثاء، إن مسلحين كانوا على متن دراجات بخارية فتحوا النيران على أفراد الشرطة المكلفة بتأمين عمال حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال على أطراف مدينة كويتا.

وأضاف مروات أن العاملين في حملة التطعيم لم يصابوا بأي أذى جراء الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.

يذكر أن المسلحين المتشددين غالبًا ما يستهدفون فرق شلل الأطفال والشرطة المكلفة بحمايتهم بدعوى أن حملات التطعيم مؤامرة غربية لتعقيم الأطفال.

ومنذ يناير الماضي، لم يتم الإبلاغ سوى عن حالة واحدة بمرض شلل الأطفال في باكستان؛ مما يضاعف الآمال من قرب البلاد في القضاء على هذا المرض.

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