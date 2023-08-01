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الرئيس الطاجيكي يوجه دعوة لرئيسي لزيارة دوشنبه

الرئيس الطاجيكي يوجه دعوة لرئيسي لزيارة دوشنبه
الثلاثاء ٠١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

أبلغ وزير خارجية طاجيكستان في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، تحيات الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووجه له دعوة رسمية لزيارة دوشنبه.

العالم - إيران

وفي المحادثة الهاتفية بين وزير الخارجية، حسين أميرعبداللهيان، وسراج الدين محي الدين، وزير خارجية طاجيكستان، والتي جرت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، ناقش الطرفان وتبادل وجهات النظر حول العلاقات ذات الاهتمام المشترك .

ونقل وزير الخارجية الإيراني، في هذه المكالمة، تحيات السيدإبراهيم رئيسي، رئيس جمهورية إيران الإسلامية إلى رئيس جمهورية طاجيكستان، وأشار إلى العلاقات الودية والوثيقة بين جمهورية إيران الإسلامية وحكومة طاجيكستان وأضاف: إن فصلا جديدا من التعاون الشامل في العلاقات بين إيران وطاجيكستان قد تبلور وإن هذا الاتجاه المتنامي في العلاقات يجب أن يستمر.

واعتبر أميرعبداللهيان زيارة الرئيس الإيراني إلى دوشنبه وزيارة رئيس طاجيكستان إلى طهران بأنها منعطفان مهمان في العلاقات بين البلدين، وأشار إلى أنه منذ بداية الحكومة الحالية في إيران، تم التوقيع على عدد ملحوظ من وثائق التعاون المشترك، وبمتابعة من الحكومتين ينبغي أن تصل إلى مرحلة التنفيذ.

بدوره أعرب وزير خارجية طاجيكستان، عن ارتياحه للعلاقات الودية بين إيران وطاجيكستان، وأكد على توسيع العلاقات الوثيقة والرفيعة المستوى بين البلدين الصديقين والشقيقين إيران وطاجيكستان.

ونقل تحيات رئيس طاجيكستان إلى الرئيس الإيراني وأكد على الدعوة الرسمية للرئيس رئيسي للقيام بزيارة إلى دوشنبه.

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